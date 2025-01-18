Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2025 12:36
2025 Temmuz Zammı
Hükümet verilerine göre 2025 yıl sonu hedef enflasyon %21 ilk 6 ay enflasyon %9-11 bandında olursa Memura max %9 zam iyimser oran Memura min %8 zam en kötü ihtimal not: ek olarak refah payı verilirse oran değişir

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