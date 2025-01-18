Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ocak 2025 12:38
Merhaba tavsiyeniz var mı

Hemşirelik son sınıf öğrencisiyim ve kpss den 77 aldım sizce 2.alımlar ne zaman olur veya tercih etsem bile nereleri tercih etmeliyim? Yardımcı olursanız çok mutlu olurum

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