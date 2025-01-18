Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 14:44
Üniversiyeyi hizmetten saydırma

2002 öncesi üniversite bitirip subay/astsubay olan arkadaşlardan üniversite dönemini hizmetten saydıran var mı. Emeklilik tarihiniz değişti mi

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