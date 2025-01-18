Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 15:06
Yüz kızartıcı suç

Arkadaşlar merhaba .Oturduğum daire de ev sahibiyle sorun yaşadık ve güveni kötüye kullanma diye dava açmış. Mahkemede suçlu bulunur ve olumsuz karar çıkarsa( bu suç tanım olarak yüz kızartıcı suç olarak geçiyor 657 de) memuriyet açısından bir problem yaşar mıyım?


E.Kayı Han
Editor
18 Ocak 2025 16:06

Suç duyurusunda mı bulundu yoksa suç duyurusunda bulunduktan sonra savcı tarafından iddianame düzenlenip dava mı açıldı.

Ceza mahkemelerine vatandaş tarafından dava açılamaz.

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