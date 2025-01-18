Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Ocak 2025 15:07
2025 il ve ilçe emri

Arkadaşlar merhaba ara dönemde il veya ilçe emri acilir mi? Geçmişte ara dönemde açıldığı olduğu biliniyor. Çok ihtiyaç var. Instagram grubunda sayın bakanın paylaşımlarına yorumlar yapildi. 3 şubata kadar umarım bir gelişme olur

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayini, norm fazlası.Mazeret atama sonuçları açıklandıBağcılar promosyonİş bırakma eylemiÖğretmenin maaş haczi konusunda. İcralık öğretmenler var mı ?Maaş farkı maaşla birlikte mi yatıyor?Norm fazlası atama sonrası göreve başlatmamaAlan değişikliğiMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Pendik promosyon

Sözlük

bugün cuma 2 dolores o'riordan 1 3 cisim problemi 1 ekmek 10 lira 1 şikayetim var 2 edgar allan poe 1 iklim krizi 1 yönlendirmek 1 bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 1 şu an çalan şarkı 5

Son Haberler

'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişmeSpot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatlarıTekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldüKuyumculara sahte altın satanlar tutuklandı

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım