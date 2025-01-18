KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


18 Ocak 2025 16:39
Bilgisayar Mühendisi Hangi KPSS'ye girmeli?

Merhabalar abiler, ablalar. Ben Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan 3. sınıf bir öğrenciyim. Bu sene (2025) KPSS'ye girmek istiyorum. Hayatımda ilk defa gireceğim için KPSS nedir, kimler hangi türüne girmeli bunu bilmiyorum. Bu sene yapılacak KPSS sinavlarinda

KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) 07.09.2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 1. Gün) 13.09.2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 2. Gün) 14.09.2025

bu üç sınav var. Biraz araştırma yaptım kimisi Bilgisayar Mühendisi yalnızca Genel Yetenek-Kultur sınavına girmesi yeterli dedi kimisi hem Yetenek-Kultur sınavına hem de Alan Bilgisi sınavına girmen gerek dedi. Sizden ricam bilgili birileri veya bu sınavlara girmiş birileri yardımcı olabilir mi?

Ben Bilgisayar Mühendisi olarak atanmam için hangi sınav(lara)a girmem gerek?


maresca0
Aday Memur
18 Ocak 2025 16:55

Bilgisayar mühendisi olarak atanmak istiyorsan çift yıllarda yapılan kpss sınavına (genel yetenek-genel kültür) girmen gerek. Yani 2026 kpss sınavı. Bu sene yapılacak olan sınav ile A grubu uzman kadrolarına atanabilirsin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ne yapacağımÜniversiteler neden bu kadar yüksek puanla kapatıyor?Üniversite büro personelliğinden kadrolu mimarlığa geçiş.Çevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkındaİşletme Atanabilir Miyim?2024/2 TEDAŞ atamalarıBİLGEM Mülakat3+1 sözleşmeliyi işten çıkarabilirler mi?Makine Mühendisleri Grubuna Ne Oldu ?Atanıp Sözleşme İmzalamamak

Sözlük

yorgun olmak 1 feleğin çemberi 1 mucit çocuklar günü 2 erken uyanmak 1 cevheri güven 1 dolores o'riordan 1 Ömür akkor 2 yoğurdumu kendim yapıyorum 4 Karne günü 1 18 ocak dünya sözlük günü 5

Son Haberler

Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruzMeteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısıErdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecekPiyasalarda gözler Trump ve TCMB'nin faiz kararında olacakAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 1,9 milyar lira ödenek

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım