Bilgisayar Mühendisi Hangi KPSS'ye girmeli?

Merhabalar abiler, ablalar. Ben Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan 3. sınıf bir öğrenciyim. Bu sene (2025) KPSS'ye girmek istiyorum. Hayatımda ilk defa gireceğim için KPSS nedir, kimler hangi türüne girmeli bunu bilmiyorum. Bu sene yapılacak KPSS sinavlarinda

KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) 07.09.2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 1. Gün) 13.09.2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 2. Gün) 14.09.2025

bu üç sınav var. Biraz araştırma yaptım kimisi Bilgisayar Mühendisi yalnızca Genel Yetenek-Kultur sınavına girmesi yeterli dedi kimisi hem Yetenek-Kultur sınavına hem de Alan Bilgisi sınavına girmen gerek dedi. Sizden ricam bilgili birileri veya bu sınavlara girmiş birileri yardımcı olabilir mi?

Ben Bilgisayar Mühendisi olarak atanmam için hangi sınav(lara)a girmem gerek?