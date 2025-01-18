Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Ocak 2025 16:43
Akademisyenlerde öğretmenler gibi değer görmeyecek

Redditte üniversiteler subredditinde her gün üniversitelerdeki öğrenciler akademisyenlerin yaptıklarını tek tük değil her gün 10larca paylaşım var ve bunlar sosyal medyada çok paylaşıyor. bir tanesi dün twitter a düştü. ama bu tarz örnekler arttıkça gidişat iyi değil.

https://x.com/unibilgi/status/1880238272330543585/photo/1


basogret
Aday Memur
18 Ocak 2025 16:47

yine bu gün paylaşılmış bir başka şekva

https://www.reddit.com/r/UniversityTR/comments/1i44hrq/bu_%C3%BClkedeki_%C3%BCniversite_hocalar%C4%B1n%C4%B1n_ciddiyetsizli%C4%9Fi/


basogret
Aday Memur
18 Ocak 2025 16:49

dün paylaşılmış öğrenci girmediği sınavdan 95 almış akademisyenlerimizi tebrik ediyoruz

https://www.reddit.com/r/UniversityTR/comments/1i3g26z/girmedi%C4%9Fim_s%C4%B1navdan_95_alm%C4%B1%C5%9F%C4%B1m/

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