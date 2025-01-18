Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


18 Ocak 2025 16:49
Habbeyi kubbe eden, ha demeden hayran olan bir Kalbin Sahibi'nin yetim sözleri..

Kaç köyden kovuldum ya da kaç yüreğe sığamadım bilmiyorum ama geldim buradayım. Yazdıklarımı hep bir yerlerde bırakmak zorunda kaldım yahut sildim. Çoğu ise silindi, kıymetsiz ellerce. Kelimeler, onlarla kurduğum yerli yersiz cümlelerim ne değerliydi oysa..

Burada ömürlük dediler...

Haydi bakalım o hâlde.

Bismillâh...


Hevigulşin.ZK
18 Ocak 2025 18:12

Gelecek mi, hiçbir hayalin sonunu kuramıyor, yarısında bırakıyorum..

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