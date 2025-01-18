KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


18 Ocak 2025 18:42
Çevre ve Şehircilik bilgisayar işletmenliği sertifikası hk.

Arkadaşlar benim bi sorum olacaktı. Başvururken benden sertifika istenmedi. Diyelim ki sertifikası olmayan biri buraya başvurdu ve atandı. Evrak tesliminde sertifikası olmadığı öğrenildiğinde ne yapılacak? Kadro yanacak mı yoksa yedeklerden mi alıma çıkılacak? Bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.


657abc657
Aday Memur
18 Ocak 2025 18:53
yedek kadro olmuyor sanırım merkezilerde. kadro boşa çıkar.

Nrgs666
18 Ocak 2025 18:57

Yandık desenize önüne gelen başvurdu?

657abc657, 2 saat önce
yedek kadro olmuyor sanırım merkezilerde. kadro boşa çıkar.

Mithrandir01
Aday Memur
18 Ocak 2025 20:12

Üniversite de bilgisayar ile alakalı bir ders aldıysanız, transkriptinizi göstermeniz yeterli.Sertifika yerine geçiyor. Eğer böyle bir ders gördüğünüzü ispatlayamiyorsaniz ve MEB onaylı sertifika da yoksa , iptal edilir işleminiz .


Nrgs666
18 Ocak 2025 20:17

Benim sertifikam var zaten olmayanlar için sormuştum. Kadro yakma durumu olur mu diye teşekkür ederim

Mithrandir01, 15 dk. önce

Üniversite de bilgisayar ile alakalı bir ders aldıysanız, transkriptinizi göstermeniz yeterli.Sertifika yerine geçiyor. Eğer böyle bir ders gördüğünüzü ispatlayamiyorsaniz ve MEB onaylı sertifika da yoksa , iptal edilir işleminiz .


meraboy
Aday Memur
18 Ocak 2025 20:21

Sistemin en büyük sorunu bu bence de.

Bir dünya adam sertifikasız ya da ünide bilgisayar dersi görmeden başvurdu. Kazanmaları halinde atamaları yapılmayacak ve kadro yanacak.

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