Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ocak 2025 19:10
Yeni yönetmelik mağduru~becayiş

Yeni yönetmeliğe göre eğitim durumundan tayin hakkım yanıyor. Giresun'dan Ankara'ya becayiş istiyorum. Düşünen var mı? Fizik tedavi teknikeri.


lDeimosl
Genel Müdür
18 Ocak 2025 19:47

Yeni yönetmeliğe göre Giresun?dan Ankara?ya becayiş oluyor mu?

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