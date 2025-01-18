Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 19:25
Hizmetli

Merhabalar uni 3.sınıfım ve adalet bakanlığında kadrolu hizmetli alımına başvurdum. Hizmetli tam olarak ne is yapiyor mu ve bu kurumda hizmetli olan var mı

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