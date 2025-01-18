Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 21:02
Karayolları mı ulaştırma bakanlığı mı?

Karayolları genel müdürlüğü mü yoksa ulaştırma alt yapı bakanlığı mu daha iyi olanaklari

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