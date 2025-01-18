Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


18 Ocak 2025 21:13
Çocuk Evleri Bakım Personeli

Arkadaşlar bir konu hakkında sizlere soru soracağım 4D? li üniversite mezun(öğretmenim) işçiyim 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk evleri biriminde çalışmaya başladım ve iki üç dönemdir bu birime üniversite mezunu almayı bırakıp 4B?li lise mezunu alıyorlar ve 24 saat olan çalışma sisteminde 40 saatten fazla çalıştırılmadıkları için neredeyse 7 günde bir işe gidiyorlar. Bu kadroya girenlerin yükselme hakkı var mı merak ediyorum aynı işi yapıp bu kadar statü farklılığı iş barışını bozuyor bu konuda bir çalışma yapılacak mı?

Çok Yazılan Konular

İŞKUR işçi eş durumu

Sözlük

edgar allan poe 1 o bir gölgedir varlık sanırsın 2 david lynch 1 şanidar mağarası 2 3 cisim problemi 1 yorgun olmak 2 savaş dursun 1 hayalden güç almak 1 Ömür akkor 1 Sezen Aksu 2

Son Haberler

Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağızÖzlü: İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadıGazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları belli olduEge Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandıIzgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım