Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 22:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Arkadaşlar 2024 2 merkezi atama ile veya daha önceden ulaştırma bakanlığına atanan var mı

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