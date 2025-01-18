Polnet4 ihraç dolayısıyla ilk derecesi mahkemesini kazananlar

polnet 4 sorgusu sonucu adli yönde cezaya yer yoktur diye bir sürü mahkeme kararı var en son yargıtayda onayladı. Ancak şartları var sorgu yetkisi olan kişi bilgileri kimseyle paylaşmamış olması gerekiyor evet 2. bir kişi ile paylaşıldığı tespiti edilirse adli yöndende ceza alırsınız kesin. yargıtay içtihadı birleştirme kararında kurumun yetkilendirdiği bir görevli kendi şifresi ile polnet 4 sorgusu yapması kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirme olarak saymıyor çünkü personelin elinin altında hakimiyetinde olan bir şey olarak görüyor tek şart başka biriyle paylaşmayacaksın. Ayrıca yargıtay aynı kararında konunun kurumun iç disiplin hukuku ile çözülmesi gerektiğini belirtiyor yani adli yönden sıkıntı yok gelelim idari yöne idari yönden ise 2 yıl geçmişse zaman aşımı doğuyor ama 2 yıl geçmeden sorgulama yapmak kimseyle paylaşmamış olsan dahi ihraç bilginiz olsun.

polnet 4 sorgusu sonucu adli yönde cezaya yer yoktur diye bir sürü mahkeme kararı var en son yargıtayda onayladı. Ancak şartları var sorgu yetkisi olan kişi bilgileri kimseyle paylaşmamış olması gerekiyor evet 2. bir kişi ile paylaşıldığı tespiti edilirse adli yöndende ceza alırsınız kesin. yargıtay içtihadı birleştirme kararında kurumun yetkilendirdiği bir görevli kendi şifresi ile polnet 4 sorgusu yapması kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirme olarak saymıyor çünkü personelin elinin altında hakimiyetinde olan bir şey olarak görüyor tek şart başka biriyle paylaşmayacaksın. Ayrıca yargıtay aynı kararında konunun kurumun iç disiplin hukuku ile çözülmesi gerektiğini belirtiyor yani adli yönden sıkıntı yok gelelim idari yöne idari yönden ise 2 yıl geçmişse zaman aşımı doğuyor ama 2 yıl geçmeden sorgulama yapmak kimseyle paylaşmamış olsan dahi ihraç bilginiz olsun.