Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2025 23:44
Polnet4 ihraç dolayısıyla ilk derecesi mahkemesini kazananlar

Konu bilgi paylaşımı amaçlı açılmıştır


cimbom6028
Şube Müdürü
18 Ocak 2025 23:59
polnet 4 sorgusu sonucu adli yönde cezaya yer yoktur diye bir sürü mahkeme kararı var en son yargıtayda onayladı. Ancak şartları var sorgu yetkisi olan kişi bilgileri kimseyle paylaşmamış olması gerekiyor evet 2. bir kişi ile paylaşıldığı tespiti edilirse adli yöndende ceza alırsınız kesin. yargıtay içtihadı birleştirme kararında kurumun yetkilendirdiği bir görevli kendi şifresi ile polnet 4 sorgusu yapması kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirme olarak saymıyor çünkü personelin elinin altında hakimiyetinde olan bir şey olarak görüyor tek şart başka biriyle paylaşmayacaksın. Ayrıca yargıtay aynı kararında konunun kurumun iç disiplin hukuku ile çözülmesi gerektiğini belirtiyor yani adli yönden sıkıntı yok gelelim idari yöne idari yönden ise 2 yıl geçmişse zaman aşımı doğuyor ama 2 yıl geçmeden sorgulama yapmak kimseyle paylaşmamış olsan dahi ihraç bilginiz olsun.
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