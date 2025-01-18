Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2025 23:45
sosyolog maaş hesaplama hakkında
maaş hesaplama robotu ile bordrom arasında fark oluşmaktadır . bu fark 2025 öncesi bordrolarda çok cuzi idi. kat sayılar ve ek ödeme değerleri değiştiği kanısındayım . bana bu konuda önereceğiniz maaş hesaplama robotları hangileridir . lütfen 14 günlük maaş ile ilgili yorumda bulunmayın . o dahil değil

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