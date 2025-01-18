sosyolog maaş hesaplama hakkında

maaş hesaplama robotu ile bordrom arasında fark oluşmaktadır . bu fark 2025 öncesi bordrolarda çok cuzi idi. kat sayılar ve ek ödeme değerleri değiştiği kanısındayım . bana bu konuda önereceğiniz maaş hesaplama robotları hangileridir . lütfen 14 günlük maaş ile ilgili yorumda bulunmayın . o dahil değil

maaş hesaplama robotu ile bordrom arasında fark oluşmaktadır . bu fark 2025 öncesi bordrolarda çok cuzi idi. kat sayılar ve ek ödeme değerleri değiştiği kanısındayım . bana bu konuda önereceğiniz maaş hesaplama robotları hangileridir . lütfen 14 günlük maaş ile ilgili yorumda bulunmayın . o dahil değil