Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 00:14
Memurlar net reklamları

Sitede sayfanın her bölümü reklam.Birini kapatıyorsun diğeri çıkıyor.Reklamlar çok can sıkıcı bir hâl almış.Birden ekranı kaplıyor.Geliriniz site reklamları olabilir ama sanki aşırı kacılmış.Bu yüzden çok nadir giriyorum.


Sakaryalı540
Memur
19 Ocak 2025 00:34

Sizden önce biri yazmıştı onun dediğini yaptım inanın reklam yok paylaşımlardan bulursunuz ohhhh mis gibi reklam namına bir şey yok hayat ne güzelmiş reklamsız


Veteran Cop
Memur
19 Ocak 2025 00:46

Site saldım çayıra prensibi ile yönetildiği için ilgilenen yok.

Toplam 2 mesaj

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