Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 00:18
Kurumlararası geçiş
İyi akşamlar şeflerim, devrelerim. Cuma günü geçen haftalarda bazı kurumlara vermiş olduğum dilekçelere cevap geldi, İlçe kaymakamlığında bilgisayar işletmeni olarak ve Büyükşehir belediyesinde zabıta kadrosunda yer olduğunu ve muvafakatname verebileceklerini bianen yazılı ve telefon yoluyla dönüş sağladılar. Bir anlık kararla cevap beklemeden gönderdiğim dilekçelere cevap gelmesi beni heyecanlandırdı. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim, her iki kurum kendi memleketimde bulunmakta, bizim kurum yüzde 99 muvafakatname vermez diye düşünüyorum, büyük ihtimal idare mahkemesi yoluna gidilir diye düşünüyorum.

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