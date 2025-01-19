Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 00:34
2.ŞARK MUAFİYET

Herkese selamlar kolay gelsin. Ben 2016 yılında süresi 4 yıllık bir ile şark hizmeti için atandım. Aynı yıl süresi 5e çıktı. 6 yıl kesintisiz görev yaptım ve batıya döndüm ilin süresi ise şuan tekrar 4e düştü. Bu durumda sen muaf sayılmazsın dediler fakat bana göre bu konu mahkemelik bir konu. Benin durumumda olup Mahkemeye veren veya dilekçeyle muaf olan varsa yazabilir mi?


Samiex
Aday Memur
19 Ocak 2025 01:01
Siz ilk şarkı 4 yıl olarak tamamlarsınız problem yok ama 2. şark olarak 5 yılın hesabından yapılması gerekir, daha sonradan 4 e düşmesi durumu değiştirmez malesef

Quake38
Aday Memur
19 Ocak 2025 01:33

Teşekkür ederim tercih yaparken 4 yıl diye yaptık tercihlerden sonra 5e çıktı mağduriyet oluştu, belki mahkemeye verip sonuç alan olmuştur diye düşündüm

Samiex, 49 dk. önce
Siz ilk şarkı 4 yıl olarak tamamlarsınız problem yok ama 2. şark olarak 5 yılın hesabından yapılması gerekir, daha sonradan 4 e düşmesi durumu değiştirmez malesef
Toplam 2 mesaj

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