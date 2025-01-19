Şark ilinin hizmet süresinin değişmesi

Siz ilk şarkı 4 yıl olarak tamamlarsınız problem yok ama 2. şark olarak 5 yılın hesabından yapılması gerekir, daha sonradan 4 e düşmesi durumu değiştirmez malesef

Siz ilk şarkı 4 yıl olarak tamamlarsınız problem yok ama 2. şark olarak 5 yılın hesabından yapılması gerekir, daha sonradan 4 e düşmesi durumu değiştirmez malesef