Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 00:34
Şark ilinin hizmet süresinin değişmesi

Herkese selamlar kolay gelsin. Ben 2016 yılında süresi 4 yıllık bir ile şark hizmeti için atandım. Aynı yıl süresi 5e çıktı. 6 yıl kesintisiz görev yaptım ve batıya döndüm ilin süresi ise şuan tekrar 4e düştü. Bu durumda sen muaf sayılmazsın dediler fakat bana göre bu konu mahkemelik bir konu. Benin durumumda olup Mahkemeye veren veya dilekçeyle muaf olan varsa yazabilir mi?


Samiex
Aday Memur
19 Ocak 2025 01:01
Siz ilk şarkı 4 yıl olarak tamamlarsınız problem yok ama 2. şark olarak 5 yılın hesabından yapılması gerekir, daha sonradan 4 e düşmesi durumu değiştirmez malesef

Quake38
Aday Memur
19 Ocak 2025 01:33

Teşekkür ederim tercih yaparken 4 yıl diye yaptık tercihlerden sonra 5e çıktı mağduriyet oluştu, belki mahkemeye verip sonuç alan olmuştur diye düşündüm

Samiex, 10 saat önce
Siz ilk şarkı 4 yıl olarak tamamlarsınız problem yok ama 2. şark olarak 5 yılın hesabından yapılması gerekir, daha sonradan 4 e düşmesi durumu değiştirmez malesef

Samiex
Aday Memur
19 Ocak 2025 02:24
ne demek, ama başlama yapmadan 5 yıla çıktıysa ilk şark da 5 yıldan hesaplanır, mahkeme konusunu bilmiyorum ama olumlu alan olacağını sanmıyorum
Quake38, 9 saat önce

Teşekkür ederim tercih yaparken 4 yıl diye yaptık tercihlerden sonra 5e çıktı mağduriyet oluştu, belki mahkemeye verip sonuç alan olmuştur diye düşündüm


Brse
Memur
19 Ocak 2025 07:26

2. Şark kalkmali

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerÖğretmen maaşları polis maaşını geçtiPolis sandığı ikramiye tutarını güncellemişEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPsikiyatri ve vertigoİl emniyet müdürleri toplantısı sonuçları2025 genel atama dönemi14 günlük maaş farkı ödemesi2025 banka promosyonuD dilimi sağlık raporu

Sözlük

bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 1 Aşur 1 aviofobi 1 o bir gölgedir varlık sanırsın 2 yoğurdumu kendim yapıyorum 1 yaz günü çalışmanın zorluğu 2 mısır patlatmak 1 18 ocak dünya sözlük günü 6 savaş dursun 1 yumurta 1

Son Haberler

Tanık cezaevindeki sanığa evlilik teklif ettiDoğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladıTuristleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü'Asker eğlencesi' dediler, sokağı ringe çevirdilerGazze'de ateşkes bilmecesi

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım