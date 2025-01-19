MEB de hemşirelik

merhaba arkadaşlar yakin dönem de MEB okul hemşiresi alacak mı,duyumu olan var mı, çok zor Bi ihtimal almaları ama yine de şansımı denemek istiyorum bu alanda

merhaba arkadaşlar yakin dönem de MEB okul hemşiresi alacak mı,duyumu olan var mı, çok zor Bi ihtimal almaları ama yine de şansımı denemek istiyorum bu alanda