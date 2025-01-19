Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2025 03:46
MEB de hemşirelik
merhaba arkadaşlar yakin dönem de MEB okul hemşiresi alacak mı,duyumu olan var mı, çok zor Bi ihtimal almaları ama yine de şansımı denemek istiyorum bu alanda

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