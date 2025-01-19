ATAMA YÖNETMELİĞİNDE SON DURUM

Çok sayıda iddia yerini bir anda sessizliğe bıraktı. Personel şube bu kadar ketum olsa bile illaki bir duyum olacaktır. Konuyla alakalı yeni bilgisi olan var mıdır?

Çok sayıda iddia yerini bir anda sessizliğe bıraktı. Personel şube bu kadar ketum olsa bile illaki bir duyum olacaktır. Konuyla alakalı yeni bilgisi olan var mıdır?