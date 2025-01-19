Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 05:54
ATAMA YÖNETMELİĞİNDE SON DURUM
Çok sayıda iddia yerini bir anda sessizliğe bıraktı. Personel şube bu kadar ketum olsa bile illaki bir duyum olacaktır. Konuyla alakalı yeni bilgisi olan var mıdır?

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