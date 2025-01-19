Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


19 Ocak 2025 10:50
399 mu 657 mi

399 a tabi bir mühendis mi yoksa 657 ye tabi bir mühendis mi daha çok maas alır ? 399 a tabi olursam TCDD de calısacagım


zahmetçakar
Şef
19 Ocak 2025 11:10

tcdd de çalışma da ne kadar maaş alırsan al başka kurumda git 657 de işine bak

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