KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


19 Ocak 2025 10:51
Anadolu üniversitesi Sınav

Anadolu üniversitesinin dünkü sınavında kitapçığın üzerini doldurmayı unuttum.Optikte eksiklik yok.Sıkıntı olur mu.Başına bu tarz bir şey gelen oldu mu

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