Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2025 11:07
20-27 Ocak uzman/ başöğretmenlik müracaatı
mebbiste başvuru alanı kaldırılmış. inşallah askerlikte geçen süre hesabında meb yanlıştan döner.

Pratik Hoca
Şef
19 Ocak 2025 11:34

Aynı konunun mağduruyum. Yönetmelikle düzelecek bir konu olduğu için umutlu değilim açıkcası

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