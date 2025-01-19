Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 11:16
POMEM GENEL SAĞLIKTAN ELENİP ..

Arkadaşlar POMEM genel sağlıktan elenen biri bir sonraki dönemlerde tedavisini olup basvurursa sıkıntı olur mu yoksa eleme sebebimi

Teşekkür ederim şimdiden bilen biri yazarsa sevinirim

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