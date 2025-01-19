Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2025 12:17
8 yıla 1 kademe hakkının sözleşmelide geçen süreleri kapsaması hk.
Arkadaşlar geçenlerde haber sitelerine düşmüştü disiplin cezası almayan memurların 8 yıla bir kademe hakkının sözleşmeliden kadroya geçenleri de kapsadığı şeklinde. Bununla alakalı bilgisi olan var mı dilekçeyle kendimiz mi talrp edecez yoksa otomatik mi tanımlanacak.

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