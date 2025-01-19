8 yıla 1 kademe hakkının sözleşmelide geçen süreleri kapsaması hk.

Arkadaşlar geçenlerde haber sitelerine düşmüştü disiplin cezası almayan memurların 8 yıla bir kademe hakkının sözleşmeliden kadroya geçenleri de kapsadığı şeklinde. Bununla alakalı bilgisi olan var mı dilekçeyle kendimiz mi talrp edecez yoksa otomatik mi tanımlanacak.

Arkadaşlar geçenlerde haber sitelerine düşmüştü disiplin cezası almayan memurların 8 yıla bir kademe hakkının sözleşmeliden kadroya geçenleri de kapsadığı şeklinde. Bununla alakalı bilgisi olan var mı dilekçeyle kendimiz mi talrp edecez yoksa otomatik mi tanımlanacak.