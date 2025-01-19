Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2025 13:43
mal bildirimi hakkında

merhaba arkadaşlar ben 2024 yılı kasım ayında maaşın 5 katını geçecek şekilde kredi çektim ancak bunu kuruma bildirmeyi unuttum.

2025 yılı malum genel mal bildirim yılı ben bu borcu genel bldirimde bildirsem bana neden 1 ay içinde bildirmedin diyerek soruşturma açarlar mı?

ya da krediyi yeni çektim desem benden kredi sözleşmesi veyahut ileride problem vs olur mu?

doğruyu desem kendimi ihbar mı ederim?

yeni çektim desem yalan beyan oluyor.

ne yapmak gerekir? kurum adalet bakanlığı.

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