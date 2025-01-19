Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2025 14:12
Derece/Kademe hakkında

Merhabalar,

Özelde uzman öğretici olarak çalışılan yılların derece/kademe yükselişine etkisi var mıdır?

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