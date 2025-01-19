Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2025 15:30
Lojman konusu

Ybo lojmanında 5 yıl ve üzeri kalan kişilerin çıkartılma sıralamaları nasıl olmalıdır ? Ybo öğretmenine görev tahsisli yapılabilir mi ?Lojmana talep olması durumunda Ybo öğretmeni 5 yıl ve üzeri kalsa dahi oturmaya devam edebilir

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