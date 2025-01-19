Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2025 15:53
memur eşler.
iyi günler dilerim.memur eşlerden biri vefat ettiğinde geride kalan eşe çalıştığı halde vefat eden eşten emekli maaşı verilir mi?(3 çocuk var hepsi 18 yaşından küçük) verilirse sadece erkek vefat ettiğinde kadınamı verilir yoksa kadın vefat ettiğinde erkek te alırmı?

uAYur ccc
Şef
19 Ocak 2025 16:18
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