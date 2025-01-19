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Editörler : Lanet


19 Ocak 2025 16:48
Hizmet aşkımız

Hizmet aşkımız

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Fitneyi biz çıkarırız biz yayarız biz bastırırız

Namussuz şeytanlar kendinden sanır

Biz aileyiz biz Menziliz biz ehli sünnetiz

Halka hizmet aşkımız bizi gören deli sanır

***

Meczup barış

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