Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 17:40
Disiplin cezasına göre başarı belgesi

Başarı belgesi verilmesi için kaymakamlık makamı veya idare polisin daha önceden ceza alıp almadığını hukuk işlerine sorabilir mi? Bu süreç yasal mıdır?


Solotürk0123
Aday Memur
19 Ocak 2025 19:31
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memuraday-y
Şube Müdürü
19 Ocak 2025 22:26

Neden yasal olmasın. İşinize gelmedi mi nasıl da yasal olup olmadığını soruyorsunuz?.

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