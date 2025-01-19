Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 17:40
İdari cezaya göre başarı belgesi!

Başarı belgesi verilmesi için kaymakamlık makamı veya idare polisin daha önceden ceza alıp almadığını hukuk işlerine sorabilir mi? Bu süreç yasal mıdır?

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