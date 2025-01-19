Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ocak 2025 20:35
Maaş Hesaplama
Bordro ile Memurlar net maaş hesaplama arasında fark var hangisini baz alcaz.

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