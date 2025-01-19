Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


19 Ocak 2025 20:36
LOJMAN SORUNU

Sgkya atandım,lojman görünmüyor ya da ben bulamadım işbaşı için çağırdıklarında soracağım ama öncesinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmak istiyorum. Eğer gerçekten yoksa başka bir kurumun lojmanını talep etme şansımız var mı acaba? Evli değilim ama ailemle gideceğim eğer mümkünse. Bilen aydınlatırsa minnettar olurum.

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