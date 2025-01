Sayın FK ya dair..

Kayserinin yiğit evladı.. İç Anadolu efesi.. Cesur yürek.. İlmi,irfanı,bilgisi ile takdirleri üzerinde toplayan kişi.. Muazzam şahsiyet.. Sosyal yönü güçlü,mesleğinde başarılı, kariyeri sağlam ve donanımlı.. Zirve kişilik.. Acaba kimden bahsediyorum.. Sahi ya sana hiç değinmedik veya üzerinde hiç durmadık.. Hep es geçtik.. Halbuki önemli bir rolün vardı süreç içerisinde.. Veya bilemiyorum kabak senin başına patladı.. Ben alttan provoke ettikçe üstten hep sende bitirmeye çalıştılar.. Nihai aşama veya final sen olacaktın.. Halbuki hiçbir şeyden haberin yoktu.. Bunu biliyorum.. Beni tanımıyordun da.. Peki neden dallama veya sazan gibi oyunun içine atladın.. Hakkımda iddiada bulunan o ayının referansı seni korkuttu mu? Bundan daha güçlü veya etkili kimi tanıyabilir diye mi düşündün? Pekala tarafsız kalabilirdin.. Ama sen yanlış tarafta safını seçtin.. Büyük hata.. Benim daha güçlü bir kozum vardı ve bunu anlaman gerekirdi.. Bana üstüm vasıtası ile gönderdiğin mesajları unuttuğumu mu zannediyorsun.. Beni korkutmaya veya bir şeylerden haberdar etmeye çalıştığını nasıl unutabilirim.. Evet.. FK.. Hani şu öz geçmişinde almanca bildiğini iddia edip daha sonra farklı bir yere tayin olunca sildiren soytarı.. Senin işin zor.. Kolay kurtulamayacaksın.. Sonunu görüyorum.. İsminin bazı büyükşehirler için geçtiğini de biliyorum.. Ama nafile.. Ben buradan tahrik ettikçe konuyu sana getirecekler veya sende bitirecekler.. Algı bir sanattır sayın FK.. Her ne kadar sen habersiz gibi davranmaya veya umursamamaya çalışsan da gayet iyi biliyorsun ki senden bahsediyorlar.. Örnek vermek istemiyorum.. Nice nice haberler.. Bütün bunlar senin kabahatin.. Falanca makama ve yere yakınlığı ile bilinen bir kent ahalisinin veya ileri gelenlerinin durumu seni yanılttı.. Yanlışa sürükledi.. Kamyoncularla olan işbirliği seni zor durumda bıraktı.. İtiraf et FK.. Benden böyle bir refleks beklemiyordun değil mi? Ya işte böyle.. Hesapsız,kitapsız hareket edersen sonun bu olur.. Daha başına neler geleceği veya ne olacağı belli değil.. Her şeye hazırlıklı olman da fayda var.. Düşünüyorum da Sayın FK.. FŞ,DG ve AY ile olan kirli ittifakınız bitti veya tersine döndü.. Farkında mısın? Birbirinizi satma noktasına geldiniz.. Nerede kaldı senin yürekli hallerin.. Doğuda başkaydın halbuki.. Neyse canım.. Fazla uzatmayalım.. Kısaca ve özetle bulunduğun yerde rahat olmamanı tavsiye ediyorum.. Her an her şey olabilir.. Zaten bu üsttekiler meseleyi sende bitirmek için uğraşıyorlar.. Onun için dikkatli ve duyarlı ol.. Bazı hataların telafisi olmuyor.. Yine de her şeyi sonlandırabilirsin.. Senin elinde..

Kayserinin yiğit evladı.. İç Anadolu efesi.. Cesur yürek.. İlmi,irfanı,bilgisi ile takdirleri üzerinde toplayan kişi.. Muazzam şahsiyet.. Sosyal yönü güçlü,mesleğinde başarılı, kariyeri sağlam ve donanımlı.. Zirve kişilik.. Acaba kimden bahsediyorum.. Sahi ya sana hiç değinmedik veya üzerinde hiç durmadık.. Hep es geçtik.. Halbuki önemli bir rolün vardı süreç içerisinde.. Veya bilemiyorum kabak senin başına patladı.. Ben alttan provoke ettikçe üstten hep sende bitirmeye çalıştılar.. Nihai aşama veya final sen olacaktın.. Halbuki hiçbir şeyden haberin yoktu.. Bunu biliyorum.. Beni tanımıyordun da.. Peki neden dallama veya sazan gibi oyunun içine atladın.. Hakkımda iddiada bulunan o ayının referansı seni korkuttu mu? Bundan daha güçlü veya etkili kimi tanıyabilir diye mi düşündün? Pekala tarafsız kalabilirdin.. Ama sen yanlış tarafta safını seçtin.. Büyük hata.. Benim daha güçlü bir kozum vardı ve bunu anlaman gerekirdi.. Bana üstüm vasıtası ile gönderdiğin mesajları unuttuğumu mu zannediyorsun.. Beni korkutmaya veya bir şeylerden haberdar etmeye çalıştığını nasıl unutabilirim.. Evet.. FK.. Hani şu öz geçmişinde almanca bildiğini iddia edip daha sonra farklı bir yere tayin olunca sildiren soytarı.. Senin işin zor.. Kolay kurtulamayacaksın.. Sonunu görüyorum.. İsminin bazı büyükşehirler için geçtiğini de biliyorum.. Ama nafile.. Ben buradan tahrik ettikçe konuyu sana getirecekler veya sende bitirecekler.. Algı bir sanattır sayın FK.. Her ne kadar sen habersiz gibi davranmaya veya umursamamaya çalışsan da gayet iyi biliyorsun ki senden bahsediyorlar.. Örnek vermek istemiyorum.. Nice nice haberler.. Bütün bunlar senin kabahatin.. Falanca makama ve yere yakınlığı ile bilinen bir kent ahalisinin veya ileri gelenlerinin durumu seni yanılttı.. Yanlışa sürükledi.. Kamyoncularla olan işbirliği seni zor durumda bıraktı.. İtiraf et FK.. Benden böyle bir refleks beklemiyordun değil mi? Ya işte böyle.. Hesapsız,kitapsız hareket edersen sonun bu olur.. Daha başına neler geleceği veya ne olacağı belli değil.. Her şeye hazırlıklı olman da fayda var.. Düşünüyorum da Sayın FK.. FŞ,DG ve AY ile olan kirli ittifakınız bitti veya tersine döndü.. Farkında mısın? Birbirinizi satma noktasına geldiniz.. Nerede kaldı senin yürekli hallerin.. Doğuda başkaydın halbuki.. Neyse canım.. Fazla uzatmayalım.. Kısaca ve özetle bulunduğun yerde rahat olmamanı tavsiye ediyorum.. Her an her şey olabilir.. Zaten bu üsttekiler meseleyi sende bitirmek için uğraşıyorlar.. Onun için dikkatli ve duyarlı ol.. Bazı hataların telafisi olmuyor.. Yine de her şeyi sonlandırabilirsin.. Senin elinde..