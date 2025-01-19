KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ocak 2025 21:47
Belge teslimi ve güvenlik soruşturması

Arkadaşlar merkezi atama ile atandığım kuruma belge teslimi yaptım ve 2 hafta oldu herhangibir geri dönüş almadım kurumdan, sürecin hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim(ilk defa atandığım için belgelerimde bir eksiklik olmasından ve bir sorun oluşmasından endişeleniyorum)

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