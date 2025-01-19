Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2025 22:09
İl içi atamalarda sıramatik uygulaması yapılacak

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme

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Başvuru 05 - 09 Mayıs 2025

Atama Sıralamanın Oluşturulması 13 Mayıs 2025

Tebligat ve İlişik Kesme 27 Haziran 2025

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme-Sıra Ataması

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Sıralamanın Çalıştırılması: 18 Haziran 2025

Atama: 18 Haziran 2025

Tebligat ve İlişik Kesme: 27 Haziran 2025

Yaz Tatili İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme -Sıra Ataması

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Sıralamanın Çalıştırılması: 11 Ağustos 2025

Atama: 11 Ağustos 2025

Tebligat ve İlişik Kesme: 12 Ağustos 2025

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