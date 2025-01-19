Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2025 22:58
21 saat üstü derse zorlamak

İstanbul?da matematik öğretmeniyim. İdare 24 saate kadar ders verebiliyoruz diyor, benim bildiğim 21 saat üstü istemezsem girmek zorunda değiliz. Matematik her sınıfta 5 saat olduğu için onların dediği gibiyse 25 saat girmek zorunda kalacağım. Bu işin doğrusu nedir?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Ocak 2025 23:16

Doğrusu yönetmelik. Yani 21 saat.

Okulda öğretmen yoksa üç saat için çok zorlamamak iyi olur. Fakat doğrusu dediğim gibi yönetmelik. 20 saat ders bir de rehberlik için sınıf verirler olur biter.


serkansah86
Daire Başkanı
19 Ocak 2025 23:55

Hemen dilekçe yazın, 21 saat ile ilgili yönetmeliği ek e koyun, hiçbir şey yapamazlar. Moobing vesilesi yaparlarsa yani ders saatlerini yaymaya filan çalışırlarsa emsal diğer öğretmenlerinin programı koy, daha da yanasmazlar sana

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