Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2025 23:20
kamudan asmye geçiş?

kamuda 5. seneme girmek üzereyim. şehir hastanesinde çalışıyorum asmye geçmek istiyorum bunun yolu yordamı nedir nasıl yol izlenir geçmek zor mu bir yerle anlaştık diyelim prosedür nasıl ilerliyor maaşlar nasıl nerden bilgi bulabilirim nasıl yol izleyebilirim burda bilgilerimizi paylaşsak?

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