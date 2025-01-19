Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2025 23:24
2. bölge hizmet tamamlama ve ilişik kesme zamanı

mazerete dayalı atama ile Ekim 20 de 1. bölgeden 2. bölgeye tayinim çıktı. 11 Kasım'da göreve başladım 2 .bölgede şimdi bu yıl dönüşe tabiyim ilişiğimi ne zaman keserim bu atama 27. maddede 2. bölgeye atamaların geç yapılması hariç diye bir tabir var bu durumda ilişiği ne zaman keseriz


poliscz35
Aday Memur
19 Ocak 2025 23:35

15 Ekim sonrası başladığın için göreve başladığın 11 Kasım da ilişik kesersin


RedBull001
Memur
19 Ocak 2025 23:50

15 ekime kadar başlama yaparsan herkesle birlikte yaz döneminde, 15 ekim-31 aralık arasında başlama yaparsan başlama yaptığın gün dönümünde, 1 ocaktan itibaren başlama yaptıysan da takip eden yılın yaz döneminde ilişik kesersin şeklinde biliyorum

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