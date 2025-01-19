2.bolge şark süresi

mazerete dayalı atama ile Ekim 20 de 1. bölgeden 2. bölgeye tayinim çıktı. 11 Kasım'da göreve başladım 2 .bölgede şimdi bu yıl dönüşe tabiyim ilişiğimi ne zaman keserim bu atama 27. maddede 2. bölgeye atamaların geç yapılması hariç diye bir tabir var bu durumda ilişiği ne zaman keseriz

mazerete dayalı atama ile Ekim 20 de 1. bölgeden 2. bölgeye tayinim çıktı. 11 Kasım'da göreve başladım 2 .bölgede şimdi bu yıl dönüşe tabiyim ilişiğimi ne zaman keserim bu atama 27. maddede 2. bölgeye atamaların geç yapılması hariç diye bir tabir var bu durumda ilişiği ne zaman keseriz