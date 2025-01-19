Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2025 23:49
Yatmayan Promosyon Hakkında

Merhaba çalıştığım kurum ile 2025 yılı için 2024 yılının kasım ayında promosyon anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre 10-15 Ocak 2025 Tarihinde tum personele tek seferde peşin ödenmek suretiyle xxxxx TL tutarinda promosyon anlaşması imzalandı. Kurum burada ödemeyi hala yapmadi. Nereye başvurmamiz gerekmektedir ?

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