Ankara Vhki

Arkadaşlar Ankara'da ki vhki sınavlarında il müftülüğü olur dini yüksek ihtisas dini ihtisas fark etmez ne gibi sorular soruluyor üst yazı tablo giren arkadaşlar var mı

Arkadaşlar Ankara'da ki vhki sınavlarında il müftülüğü olur dini yüksek ihtisas dini ihtisas fark etmez ne gibi sorular soruluyor üst yazı tablo giren arkadaşlar var mı