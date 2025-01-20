Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


20 Ocak 2025 00:09
Ankara Vhki
Arkadaşlar Ankara'da ki vhki sınavlarında il müftülüğü olur dini yüksek ihtisas dini ihtisas fark etmez ne gibi sorular soruluyor üst yazı tablo giren arkadaşlar var mı

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