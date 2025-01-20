Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 00:14
Danıştay ve sonrasi devam eden mahkemeler
Danıştay da dosyasi olan ve geri dönen

merkez3434
Aday Memur
20 Ocak 2025 00:16
lütfen herkes bilgi amaçlı yazsin bilgi duyum varsa yazsın başka zaten bilgi aldığımız yer yok
Toplam 1 mesaj

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