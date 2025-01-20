Sokaklar Köpekler Tarafından İşgal Edilmiş Durumda! Buna Kim Dur Diyecek

İtperestler ülkeyi ele geçirdiler. Daha dün bir evladımız köpekler tarafından parçalandı. Bu olayda bile İtperestler itleri koruma derdine düşüp, köpekler tarafından katledilen evladımıza ve ailesine saldırıyorlar.

İtperestler ülkeyi ele geçirdiler. Daha dün bir evladımız köpekler tarafından parçalandı. Bu olayda bile İtperestler itleri koruma derdine düşüp, köpekler tarafından katledilen evladımıza ve ailesine saldırıyorlar.