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Editörler : Lanet


20 Ocak 2025 00:30
Sokaklar Köpekler Tarafından İşgal Edilmiş Durumda! Buna Kim Dur Diyecek
İtperestler ülkeyi ele geçirdiler. Daha dün bir evladımız köpekler tarafından parçalandı. Bu olayda bile İtperestler itleri koruma derdine düşüp, köpekler tarafından katledilen evladımıza ve ailesine saldırıyorlar.

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