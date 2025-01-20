KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 02:16
kornea bozukluğu tanısı polisliğe engel mi

geçen yıllarda msü sağlığında göz çizdirdiğim için elenmiştim, e nabıza bu rapor kornea bozukluğu olarak girilmiş polisliğe engel teşkil eder mi

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