Bu forumda öğretmen hariç Memurlara konuşma, talep etme hakkı yoktur!

Öğretmenlerde Meslekte 10 yılı doldurana sınavsız Uzmanlık ve maaş artışı yapıldı en az 1 milyon öğretmen etkilenecek, kıdeme göre uzmanlık veriliyorsa tüm memurlara verilmelidir diye 2 defa konu açtım ikisi de silindi.

Biz öğretmenlere karışmıyoruz ki, madem ki devletimizin bütçesi kıdeme göre uzman maaşı vermeye yetiyor tüm memurlara verilsin bunu talep etmek suç mu? Bizim derdimiz kamu işverenimizle, size ne oluyor da 2 defa aynı konuyu siliyorsunuz?