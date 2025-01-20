Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


20 Ocak 2025 09:44
Kurumdan Belge Talebi Hk.

Arkadaşlar muhasebe müdürü ile problem yaşıyorum. Bankanın imzalı bordro talebi var. İmzalamayınca dilekçe ile talep ettim. Resmi yazışma yönetmeliği ve bilgi edinme kanununa baktım ama ikilemdeyim. Kurumun bana kaç gün içinde belgeyi vermesi gerekir.

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